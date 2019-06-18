Хачеріді готовий повернутися в "Динамо"

Колишній захисник київського "Динамо" і збірної України Євген Хачеріді, який виступає за грецький ПАОК, заявив, що готовий повернутися в столичний клуб.

"В Україні готовий грати тільки за "Динамо". Але тільки в тому випадку, якщо щось зміниться. Якби подзвонив Ігор Суркіс, то я б подумав. Я б поставив йому кілька запитань", – зазначив Хачеріді в розмові з Зе Інтерв'юер.

Євген Хачеріді після матчу в Москві

Євген Хачеріді виступав за київське "Динамо" з 2007 року по 2018-й.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст київського "Динамо" Євген Хачеріді після закінчення сезону отримає статус вільного агента.

За даними Football.ua, футболіст перебуває в процесі розірвання чинної угоди з ПАОКом. Обидві сторони зацікавлені в такому розвитку подій, оскільки українець так і не зміг завоювати місце в складі новоспеченого чемпіона Греції.

Відзначимо, що чинна угода Хачеріді з ПАОКом розрахована до літа 2021 року. У новій команді Євген провів за сезон усього 11 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

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