"Г*внярі смердючі": найкращий футболіст Росії розізлив білорусів

Кращий на сьогодні футболіст Росії Артем Дзюба вразив білорусів своїм висловлюванням про "братські народи". Після фантастичною перемоги "Зеніту" над мінським "Динамо" (8:1) нападаючому нагадали про слова президента Білорусі Олександра Лукашенка, який через ганебну поразку росіян в Мінську (0:4) назвав суперників повзаючими на четвереньках.

"Лукашенку відповідати не буду. Батьку ми поважаємо, він хороший. Білоруси - наші брати", - заявив Дзюба. Читачі сайту by.tribuna.com гнівно відреагували на ці слова, вважаючи їх лицемірством.

"Мені росіяни не брати! Г*внярі вони смердючі", "В Instagram почитайте, як там наші "брати" про нас відгукуються... Спасибі, але росіяни нам не брати точно!", "Дзюба у своєму ватноватому репертуарі", "Та забудьте ви це братство, краще розвивайтеся", - пишуть користувачі.

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