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Гвардіола залишає "Манчестер Сіті": ЗМІ назвали новий клуб тренера Зінченка

10.7тЧитати матеріал російською

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вже цього літа залишить команду зірки збірної України Олександра Зінченка.

За даними італійського журналіста Radio Sportiva Федеріко Дженнареллі, іспанський фахівець провів зустріч зі спортивним директором "Ювентуса" Фабіо Паратічі, на якій сторони обговорили можливу співпрацю. Повідомляється, що Пеп підпише чотирирічну угоду з "Ювентусом" і з нового сезону буде керувати "старою сеньйорою".

Головним фактором для керівництва "Ювентуса" на користь Гвардіоли стало його бажання виграти Лігу чемпіонів.

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

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Зазначимо, що Хосеп Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. За цей час він двічі привів команду до перемог у Прем'єр-лізі й Кубку ліги, й по разу завоював Кубок і Суперкубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду під час церемонії нагородження чемпіонським кубком вдарив трофеєм по голові свого сина.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Пеп Гвардіола
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фейк. Такой тупой фейк. Зачем уходить из ТОП чемпионата в такое позорище, как чемп Италии? Опять же - деньги. Неужели у шейхов их меньше? Лига Чемпионов? Так и с Сити ее можно легко выиграть! Не с позорным же Ювентусом выигрывать и педрилой Рональду...
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Петр Петрович
Петр Петрович
Я не верил, что есть глобус Украины. Восьмая часть Войтенко в моей крови не признавала этого как факт, так как живу за 8000 км от мест обитания предка. А он, блядь, есть!!!! И я вижу его на обозревателе...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петр Петрович, то что ты, свинья вонючая, сбежала, как шавка от "мест обитания предка" говорит лишь о том, что ты тварь. Паршивая, тупая и злобная тварь. Которая не строит себе жизнь дома. А бежит. И потом, пользуясь благами других людей - пытается гавкать на нас. Вон, ничтожество. Пшел вон!
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