Гвардіола залишає "Манчестер Сіті": ЗМІ назвали новий клуб тренера Зінченка

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вже цього літа залишить команду зірки збірної України Олександра Зінченка.

За даними італійського журналіста Radio Sportiva Федеріко Дженнареллі, іспанський фахівець провів зустріч зі спортивним директором "Ювентуса" Фабіо Паратічі, на якій сторони обговорили можливу співпрацю. Повідомляється, що Пеп підпише чотирирічну угоду з "Ювентусом" і з нового сезону буде керувати "старою сеньйорою".

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.



Deal done ✅ @RadioSportiva - Federico Gennarelli (@ F_Genna88) 21 травня 2019 р

Головним фактором для керівництва "Ювентуса" на користь Гвардіоли стало його бажання виграти Лігу чемпіонів.

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

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Зазначимо, що Хосеп Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. За цей час він двічі привів команду до перемог у Прем'єр-лізі й Кубку ліги, й по разу завоював Кубок і Суперкубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду під час церемонії нагородження чемпіонським кубком вдарив трофеєм по голові свого сина.

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