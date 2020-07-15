Гвардіола встановив рекорд АПЛ

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола здобув 111-ту перемогу в перших 150 матчах в чемпіонаті Англії, встановивши рекорд АПЛ – за 150 ігор він здобув на 6 перемог більше, ніж будь-який інший тренер.

Як повідомляє OtpaSport, це досягнення іспанець встановив в поєдинку 36-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмута" (2:1).

Гвардіола виграв 111 матчів Twitter OptaSport

На другому місці йде Жозе Моуріньо ( "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем") – 105 перемог, на третьому – тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп (92), на 4-му – екстренер МЮ Алекс Фергюсон (90), на 5-му – екстренер "Ліверпуля" Кенні Далгліш (85).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола отримає близько 165 мільйонів євро на трансфери, щоб зміцнити склад команди перед стартом нового сезону.