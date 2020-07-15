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Гвардіола встановив рекорд АПЛ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Пеп Гвардіола

Пеп Гвардіола оформив вражаюче досягнення.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола здобув 111-ту перемогу в перших 150 матчах в чемпіонаті Англії, встановивши рекорд АПЛ – за 150 ігор він здобув на 6 перемог більше, ніж будь-який інший тренер.

Як повідомляє OtpaSport, це досягнення іспанець встановив в поєдинку 36-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмута" (2:1).

Гвардіола виграв 111 матчів

Гвардіола виграв 111 матчів Twitter OptaSport

На другому місці йде Жозе Моуріньо ( "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем") – 105 перемог, на третьому – тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп (92), на 4-му – екстренер МЮ Алекс Фергюсон (90), на 5-му – екстренер "Ліверпуля" Кенні Далгліш (85).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола отримає близько 165 мільйонів євро на трансфери, щоб зміцнити склад команди перед стартом нового сезону.

АнгліяЧемпіонат АнгліїФК Манчестер СітіПеп Гвардіола
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