Гвардіола прокоментував вирішальну помилку Зінченка в матчі чемпіонату Англії

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола не став звинувачувати Олександра Зінченка та голкіпера Едерсона в гостьовій поразці в 33-му турі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона" (0:1).

Єдиний гол у поєдинку був забитий після того, як українець втратив м'яч у центрі поля, а нападник господарів в один дотик перекинув воротаря, який вийшов занадто далеко з воріт.

"Цей матч нагадав попередні поєдинки, зіграні в нинішньому сезоні – ми допускаємо одну помилку, за яку нас карають. Ми використовуємо нашого голкіпера для початку атак, це допомагає нам грати краще. Помилки – це складова футболу. Ми програли не з цієї причини. Ми створили велику кількість моментів, але не зуміли їх реалізувати", – сказав Пеп в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помилка Зінченка дозволила "Саутгемптону" забити переможний гол у ворота "Манчестер Сіті". Він отримав найнижчу оцінку в команді.