Гвардіола прокоментував чутки про те, що Зінченко може піти з "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прокоментував інформацію про те, що українець Олександр Зінченко може піти з команди.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід нашого співвітчизника в "Барселону" і про готовність "Сіті" прийняти одну з пропозицій, які були зроблені по футболістові.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, Гвардіола пояснив відсутність Зінченка отриманою травмою і спростував трансферні чутки.

"Кілька днів тому він знову травмувався. Він повністю відновився, але знову отримав пошкодження і тепер пропустить два-три тижні", – розповів іспанський фахівець.

В середу, 30 вересня, "Манчестер Сіті" на виїзді розгромив "Бернлі" (3:0) в рамках Кубка англійської ліги і вийшов у наступний раунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через травму Зінченко пропустить три матчі збірної України в жовтневому циклі. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко вже знайшов йому заміну.