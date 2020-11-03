Гвардіола назвав абсурдом останні успіхи "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола вважає, що з кожним роком виграти Лігу чемпіонів стає все складніше.

Під час передматчевої пресконференції іспанський наставник заявив, що учасники турніру тепер мають більше фінансових можливостей для того, щоб бути конкурентоспроможними. Як приклад він навів "Аталанту" та донецький "Шахтар", які останнім часом успішно виступають у ЛЧ.

"Грати в Лізі чемпіонів дуже непросто. Є багато прикладів, які підтверджують мої слова. Багато команд тепер можуть витрачати гроші та купувати футболістів, тренери стали краще готуватися до матчів. У минулому сезоні "Аталанта" була в декількох хвилинах від виходу в півфінал. Подивіться на "Шахтар" і на їхні результати в матчах із "Реалом" та "Інтером". Це абсурд. Раніше такого не було", – цитує слова іспанця видання Goal.

Зазначимо, що після двох турів "МанСіті" впевнено лідирує в групі C, здобувши дві перемоги на старті групового турніру. У третьому поєдинку, який відбудеться у вівторок, 3 листопада, підопічні Гвардіоли приймуть на своєму полі грецький "Олімпіакос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг мадридський "Реал" на виїзді та зіграв внічию з "Інтером" вдома.