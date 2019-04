Гвардіола на колінах: опубліковане відео головної драми сезону в Лізі чемпіонів

Англійський "Манчестер Сіті" в неймовірно драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів поступився сусідам з лондонського "Тоттенхема" і вилетів з турніру.

Команда українця Олександра Зінченка після поразки на виїзді (0:1) зуміла домогтися необхідного для проходу до наступного етапу результату в компенсований час, коли Стерлінг зробив рахунок 5:3.

Однак арбітр матчу Джюнейт Чакир зважився скасувати гол після перегляду відеоповтору, побачивши офсайд у лідера "Сіті" Серхіо Агуеро на момент гольовий атаки.

Саме цей епізод став ключовим у протистоянні і позбавив підопічних Хосепа Гвардіоли можливості продовжити боротьбу за трофей.

Вашій увазі відео вирішального епізоду в матчі "Манчестер Сіті" — "Тоттенхем".

The greatest football watching moment since 1999. All thanks to #var pic.twitter.com/r7fLvqKk5M