Гучний трансфер капітана "Шахтаря" провалився - ЗМІ

Футбольний клуб "Мілан" відмовився від придбання півзахисника і капітана "Шахтаря" Тайсона, про можливий перехід якого в один з італійських клубів ЗМІ останнім часом повідомляють.

За інформацією Football Italia, "гірники" не захотіли йти на поступки в ціні бразильського півзахисника, наполягаючи на сумі трансферу в 30 млн євро. "Мілан" відмовився виплачувати необхідну суму за 31-річного гравця.

Тайсон ФК "Шахтар"

Повідомляється, що "Мілан" пропонував за Тайсона 20 млн євро, а потім оренду із зобов'язанням викупу за 25 млн євро, однак "Шахтар" відхилив ці пропозиції.

Нагадаємо, що раніше Тайсон в своїх соціальних мережах звертався до клубу з проханням відпустити його в іншу команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в тренерському штабі "Шахтаря" розповіли про ситуацію з трансфером Тайсона.

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