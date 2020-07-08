Губернатора Санкт-Петербурга освистали під час нагородження "Зеніту". Відео

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов був обсвистаний уболівальниками під час церемонії нагородження чемпіона Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

"Зеніту" на "Газпром Арені" вручили золоті медалі і новий чемпіонський кубок РПЛ. Під час урочистого заходу Бєглов вирішив привітати клуб і його прихильників.

Про що говорив Бєглов, нікому почути і не вдалося. Свист і гул не змовкали всю його не надто тривалу промову.

У церемонії вручення медалей на стадіоні "Зеніту", крім Беглова, взяли участь президент РФС Олександр Дюков, голова правління директорів ПАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня "Зеніт" вшосте став чемпіоном Росії, здобувши виїзну перемогу над "Краснодаром" із рахунком 4:2. Команда встановила рекорд, зумівши завоювати титул за чотири тури до кінця першості. На її рахунку 62 очки після 26 турів.