"Без зволікання": Григорій Суркіс зробив важливу заяву через коронавірус

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс на тлі пандемії коронавірусу звернувся до футбольної громадськості.

Він звернув увагу на те, що всі з нетерпінням очікують на відновлення футбольного сезону, і закликав функціонерів максимально відповідально і зважено приймати рішення щодо відновлення чемпіонату України.

Григорій Суркіс

Дорогі друзі! Уперше за 28 років, відколи у спортивному календарі з’явився Всеукраїнський День футболу, ми не маємо змоги відзначити це свято так, як належить. Але ми не повинні занепасти духом.

У ці дні футбол не лише в Україні, але і в усьому світі переживає скрутні часи, намагаючись протистояти підступному ворогові. І нинішня ситуація, що змусила призупинити національні та міжнародні турніри й навіть відкласти на цілий рік чемпіонат Європи, спонукає нас до усвідомлення реальної цінності і значущості шкіряного м’яча у житті мільйонів людей.

Шанувальники футболу з усіх куточків планети мали не одну нагоду пересвідчитися в тому, наскільки пристрасно Україна закохана в цю Гру. Недарма свого часу наші ініціативи та нововведення із повагою назвали в УЄФА "українським дивом". Згадаймо, які непереборні обставини ставали на заваді під час підготовки до ЄВРО-2012. Але ми подолали всі перешкоди і приємно здивували світ, провівши фантастичне й незабутнє футбольне дійство.

Ані секунди не сумніваюся, що й цього разу ми зуміємо довести свою боєздатність та спроможність адекватно діяти у нестандартній кризовій ситуації.

Я б хотів побажати футболістам не втрачати свої найкращі якості, щоб після повернення на поле їхня нестримна жага до гри перевтілилася в незабутні спортивні спектаклі.

Я б хотів закликати футбольних функціонерів усіх рівнів без зволікання зробити все можливе, аби зберегти надбане. Зважуйте кожне своє рішення з належною відповідальністю, щирими турботою та любов’ю до гри.

Я б хотів палко підтримати всеукраїнський уболівальницький драйв від передчуття скорого повернення на стадіони наших улюблених команд.

Я б хотів від усього серця подякувати всім, хто під час вимушеної паузи спромігся допомогти колегам по футбольному цеху.

Футбол – гра командна, успіх у ньому здобувається лише колективними зусиллями. Ми маємо з гідністю прийняти новий виклик і пам’ятати, що виграти цей поєдинок ми можемо тільки усі разом", – йдеться у заяві Григорія Суркіса.