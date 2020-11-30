Григорій Суркіс відреагував на технічну поразку України в Лізі націй

Почесний член Європейського футбольного союзу (УЄФА) Григорій Суркіс розкритикував рішення організації присудити збірній України технічну поразку за матч Ліги націй зі Швейцарією.

Як зазначив сам функціонер в інтерв'ю "Профутбол Digital", головлікар Люцерна не мав права заборонити нашій команді вийти на гру, яка повинна була відбутися 17 листопада.

"Наскільки я розумію, згідно з медичним протоколу УЄФА, навіть такий важливий працівник, як головний лікар кантону, не може заборонити грати, якщо є тринадцять здорових футболістів, серед яких хоча б один воротар. Давайте ми дочекаємося 30 листопада, побачимо мотиваційну частину, і тоді вже зможемо ясно розуміти ситуацію. Я переконаний в тому, що, якщо нічого такого не буде в цій мотиваційній частині, це рішення виглядає абсолютно необгрунтованим по відношенню до українських вболівальників, тренерського штабу і самих футболістів", – заявив Суркіс.

Нагадаємо, українську збірну не було допущено до матчу шостого туру Ліги націй зі Швейцарією через нові випадки коронавірусу в команді. При цьому в розпорядженні тренерського штабу "жовто-синіх" були необхідні один воротар і 12 польових гравців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, апеляційний комітет УЄФА зарахував збірній України поразку в матчі зі Швейцарією. Це призвело до вильоту нашої команди з дивізіону А турніру.