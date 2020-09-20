Григорій Суркіс про склад "Динамо: це не може бути виправданням

Співвласник київського "Динамо" Григорій Суркіс вважає, що незіграність молодих футболістів не може бути виправданням бляклої гри його команди в першому таймі матчу проти "Львова".

За словами Григорія Михайловича, в нинішньому чемпіонаті суперники намагаються показувати самовіддану гру, незалежно від того, проти кого вони грають.

"Сьогоднішній поєдинок не виняток. На мій погляд, те, що "Динамо" змінило практично половину складу, шість гравців вийшло, що не зіграні між собою, це не може бути підставою для виправдання. Тому що в першому таймі ми взагалі не бачили "Динамо" як команду, яка здатна забити один або два м'ячі", – розповів Суркіс-старший в ефірі Youtube-каналу FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів".

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1. Після зустрічі Ігор Суркіс оцінив якість гри своєї команди.