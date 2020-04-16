Гравцю "Реала" загрожує до трьох років в'язниці за порушення карантину

Нападник мадридського "Реала" Лука Йович може опинитися у в'язниці за порушення карантину в рідній Сербії.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, футболіста викликали на допит в прокуратуру Белграда. Залежно від пояснень, які надасть Йович, йому загрожує покарання від штрафу в розмірі 1275 євро до тюремного ув'язнення строком на три роки. Гравця також можуть посадити на домашній арешт і не дозволити йому приєднатися до "Реалу", навіть якщо мадридський клуб у цей час відновить тренування.

Лука Йович

Нагадаємо, що Йович прилетів до Белграда на день народження своєї дівчини і був помічений на вулицях міста, але за свій вчинок так по-справжньому і не вибачився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арештом нападнику "Реала" пригрозив сам президент Сербії Олександр Вучич.

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