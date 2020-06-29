Гравцям "Карпат" повідомили, що їх наступний матч в УПЛ не відбудеться

Гравцям "Карпат" повідомили, що їх наступний матч УПЛ проти "Маріуполя" не відбудеться (Джерело фото - football24.ua).

Гравцям львівських "Карпат" повідомили про те, що їх наступний матч в українській Прем'єр-лізі проти "Маріуполя", який запланований на 1 липня, не відбудеться.

Як повідомляє видання Sport.ua, на наступний день після нічиї в дербі проти "Львова" (1:1) футболісти команди отримали СМС-повідомлення з інформацією про те, що їх поєдинок проти "Маріуполя" не буде зіграний. Причина такого рішення зазначена не була. Гравцям сказали чекати подальших вказівок.

Нагадаємо, що "Карпати" замикають турнірну таблицю УПЛ після 24 матчів, набравши 15 очок. Вони відстають від передостаннього "Львова", який перебуває в безпеці, на вісім очок, але мають чотири поєдинки в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Карпати" знімуться з української Прем'єр-ліги вже на цьому тижні.