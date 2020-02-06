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7 лютого • оновлено в 09:36
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Гравця збірної України виключать із заявки команди на Лігу Європи: названо причину

3.3т
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Головний тренер "Селтіка", кольори якого захищає гравець збірної України Мар'ян Швед, Ніл Леннон заявив, що футболіст буде виключений із заявки на Лігу Європи через прихід нових гравців.

"Троє гравців увійдуть до складу, і нам потрібно буде когось виключити. Швидше за все, це буде Мар'ян Швед. Йому важко доводиться в нашому клубі, у нього проблеми з англійською. На тренуваннях він не показує необхідний рівень гри. Він все ще дуже талановитий, але потребує додаткового часу на адаптацію", – передає слова Леннона агентство The Scottish Sun.

Мар'ян Швед

Мар'ян Швед

Football.ua

У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів на полі всього 35 хвилин, двічі виходячи на заміну, але зумів відзначитися одним голом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Мар'ян Швед забив фантастичний гол за "Селтік" у першому офіційному матчі за команду.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Мар'ян Швед
Тег
Селтік
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