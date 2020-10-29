Гравців "Краснодара" звинуватили в расизмі після матчу Ліги чемпіонів

Англійські фанати розкритикували гравців російського "Краснодара" за відмову схилити коліно перед початком домашнього матчу другого туру Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:4).

Перед стартовим свистком англійський клуб у повному складі підтримав рух Black Lives Matter, проте тільки чотири футболісти господарів взяли з них приклад. Фанати активно висловлювали своє невдоволення в Twitter.

"Дивлюся матч Ліги чемпіонів між "Краснодаром" і "Челсі" в Росії, і більше половини гравців господарів не схилили коліно. Неймовірно, наскільки відкритий расизм все ще поширений у багатьох частинах світу", – написав користувач Марк Гентнер.

Інші вболівальники побажали російському клубу програти з розгромним рахунком і заявили, що їм має бути соромно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рух Black Lives Matter з'явився після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейським.