Гравці "Ювентуса" поставили жорстку умову Роналду

Футболісти туринського "Ювентуса" залишилися незадоволені поведінкою нападника Кріштіану Роналду, і вимагають від нього вибачень.

Причиною невдоволення гравців "старої сеньйори" став демарш португальця у матчі 12-го туру чемпіонату Італії з "Міланом", коли він був замінений на 55-й хвилині. Залишивши поле, Кріштіану відразу ж пішов у роздягальню, а потім і зовсім поїхав зі стадіону ще до фінального свистка, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Кріштіану Роналду

Крім того, спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі зв'язувався з агентом Роналду Жорже Мендешем, що б той провів з гравців бесіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук випередив зоряного Кріштіану Роналду в списку кращих бомбардирів сезону.

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