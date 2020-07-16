Гравці турецького клубу хочуть вигнати з команди легіонера "Динамо"

Гравці турецького "Анкарагюджю" не прийняли вибачення нападника "Динамо" Жерсона Родрігеса, який виступає за команду на правах оренди, і хочуть, щоб він залишив клуб.

Нагадаємо, що люксембуржець вдарив капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича по обличчю, за що був виключений із заявки команди на поєдинок Суперліги проти "Галатасарая". Президент клубу Фатіх Мерт закликав футболіста вибачитися перед партнерами і самим потерпілим.

Як повідомляє видання 24saatgazetesi, незважаючи на готовність керівництва пробачити Родрігеса, багато гравців висловили незгоду з цим рішенням. Президент та інші члени правління команди взяли паузу, щоб ще раз ретельно обміркувати майбутнє нападника в "Анкарагюджю".

Жерсон перейшов у клуб взимку та взяв участь в 11 матчах турецької Суперліги, забивши шість голів і віддавши дві результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес був оштрафований за неспортивну поведінку в поєдинку чемпіонату Туреччини проти "Трабзонспора".