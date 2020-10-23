Гравці "Реала" виступили проти Зідана після матчу з "Шахтарем": спортивні підсумки 22 жовтня

Олександр Чеканов Футбол 09:12, 23.10.2020

Луганська "Зоря" програла "Лестеру" у стартовому матчі Ліги Європи, а в мережі показали, що Анатолій Ломаченко говорив Василю у перервах між раундами в бою з Лопесом.

Крім того, гравці "Реала" виступили проти Зінедіна Зідана після поразки від "Шахтаря".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 22 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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