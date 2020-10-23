Гравці 'Реала' виступили проти Зідана після матчу з 'Шахтарем': спортивні підсумки 22 жовтня

Луганська "Зоря" програла "Лестеру" у стартовому матчі Ліги Європи, а в мережі показали, що Анатолій Ломаченко говорив Василю у перервах між раундами в бою з Лопесом.

Крім того, гравці "Реала" виступили проти Зінедіна Зідана після поразки від "Шахтаря".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 22 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

П'ять гравців "Реала" виступили проти Зідана після поразки від "Шахтаря" – ЗМІ

Стало відомо, що говорив батько Ломаченка між раундами в бою з Лопесом

"Зоря" в історичному матчі програла в Лізі Європи

Ломаченко вибачився перед вболівальниками після бою з Лопесом. Відео

Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після перемоги над Іспанією

Футболіст у Лізі Європи забив фантастичний гол з центру поля на останніх секундах. Відео

Перемога "Шахтаря" над "Реалом" викликала бурхливу реакцію в Росії