Гравці клубу УПЛ оголосили бойкот

Футболісти львівських "Карпат" відмовилися брати участь у командних тренуваннях після невдалих переговорів про погашення заборгованості по зарплаті.

Як повідомляє агентство Footboom, 15 січня гравці та тренерський штаб зібралися на базі клубу, щоб розпочати підготовку до другої половини сезону, проте футболісти відмовилися працювати в загальній групі. Кожен з них займався за індивідуальною програмою.

Футболісти ФК "Карпати" Футбол 24

Нагадаємо, що "Карпати" заборгували гравцям і тренерам зарплату за останні три місяці, але можуть дозволити собі погасити заборгованість лише за один з них, а учасники команди вимагають розплатитися за два. Сторони взяли паузу на пошук компромісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Карпати" пригрозили місцевій владі припинити існування через проблеми з фінансуванням.

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