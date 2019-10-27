Хорватські футболісти пропустили найбезглуздiший гол року - відеофакт

Курйозний епізод стався в матчі 13-го туру чемпіонату Хорватії з футболу між "Хайдуком" і "Славена Белуло".

На 74-й хвилині гри гравці "Славена Белуло" вирішили, що забили м'яч у ворота суперників. Однак після дальнього удару півзахисника Неманьї Главчіча м'яч не перетнув лінію воріт.

Поки йшло святкування гола, якого не було, зустріч тривала. "Хайдук" скористався тим, що воротар суперника втік відзначати "успіх" з лавкою запасних, і вразив порожні ворота.

У мережі цей гол встигли охрестити найбезглуздiший в році. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedočili smo zaista jednom od najčudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL 😅 pic.twitter.com/KLZ27TvUeX - Nogomet + (@NogometPlusNet) October 26, 2019

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в одному з матчів чемпіонату Уругваю з футболу був забитий неймовірний гол. Голкіпер команди "Серро Ларго" відкрив рахунок в грі з "Серро Монтевідео" фантастичним ударом майже від своїх воріт.

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