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19 березня • оновлено в 13:23
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Гравці "Динамо" звернулися до вболівальників через ситуацію з коронавірусом

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Футболісти київського "Динамо" записали відеозвернення до вболівальників команди, закликавши їх відповідально ставитися до боротьби з коронавірусом.

На офіційному YouTube-каналі столичного клубу з'явився ролик, в якому з невеликою промовою виступили Сергій Сидорчук, Фран Соль, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд і Віталій Буяльський.

Футболісти київського "Динамо"

Футболісти київського "Динамо"

Укрінформ

"Будьте відповідальними – максимально обмежте соціальні контакти, особливо, якщо вам за 60 років! Коронавірус дуже небезпечний саме для людей похилого віку. Поясніть це своїм близьким і знайомим. Якщо відчуваєте слабкість, обов'язково залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейного лікаря. Дотримуйтеся його рекомендацій. Зберігайте спокій. Те, як швидко ми подолаємо цей складний час, залежить від кожного з нас. І тоді скоро футбол повернеться до нас усіх!" – закликали динамівці всіх громадян України.

Варто відзначити, що київське "Динамо" прийняло рішення призупинити тренування через введення карантину в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі української Прем'єр-ліги перед її припиненням столичний клуб сенсаційно втратив перемогу над чернігівською "Десною".

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Тема
Коронавірус
Особи
Міккель Дуелунд Сергій Сидорчук Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Буяльський
Тег
ФК Динамо Київ
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