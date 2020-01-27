Гравці "Барселони" ополчилися проти нового тренера

Футболісти каталонської "Барселони" висловили невдоволення методами роботи нового головного тренера команди Кіке Сет'єна.

61-річний фахівець очолив "блаугранас" два тижні тому так, як його філософія тісно пов'язана з клубною, повідомляє Sport.es. Однак Сет'єн запропонував своїм підопічним тактику з трьома центральними захисниками, що створює дискомфорт для самих футболістів. Зокрема, багатьом не подобається грати не на своїх рідних позиціях.

Кіке Сетьен

Крім того, гравцям "Барселони" не подобається істотне підвищення навантажень на тренуваннях. Результатом проблем у каталонській команді стала гостьова поразка "Барси" від "Валенсії" в 21-му турі чемпіонату Іспанії – 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з молодих футболістів "Барселони" повідомив про особливості тренувань команди, які Кіке Сет'єн ввів через Ліонеля Мессі.

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