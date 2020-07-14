Гравець збірної України забив гол і врятував команду від поразки на останніх хвилинах

Гравець збірної України і турецького "Кайсеріспору" Артем Кравець забив гол на останніх хвилинах матчу місцевої Суперліги проти "Газіантепа" і врятував свою команду від поразки.

Суперники українця відкрили рахунок в першій половині другого тайму і впевнено вели справу до перемоги, маючи на двох гравців більше. "Кайсеріспор" догравав поєдинок удев'ятьох, але команді все одно вдалося відігратися в компенсований час. Кравець скористався скидкою партнера і, випередивши голкіпера та захисника "Газіантепа", головою відправив м'яч у сітку спорожнілих воріт.

Відзначимо, що український нападник відзначився вже в третьому матчі поспіль. На його рахунку вже вісім голів у Суперлізі. Його команда займає передостаннє місце за два тури до кінця чемпіонату, але має непогані шанси на порятунок, оскільки "Малатьяспор", який знаходиться в безпеці, має стільки ж очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший український форвард Євген Селезньов оформив дубль за "Бурсаспор" в останньому матчі турецького першості.