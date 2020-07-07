Гравець збірної України забив гол і допоміг команді перемогти турецького гранда

Футболіст збірної України Артем Кравець, який виступає за турецький "Кайсеріспор", відзначився голом у ворота "Бешикташа" та допоміг своїй команді здобути домашню перемогу з рахунком 3:1.

Всі м'ячі в матчі були забиті в другому таймі. За рахунку 2:1 "Кайсеріспор" вибіг у контратаку, в результаті якої Кравець вийшов віч-на-віч з голіпером і холоднокровно переграв його, пробивши в дальній кут.

У нинішньому сезоні український нападник взяв участь у 15 поєдинках своєї команди і забив шість голів. Перемога над "Бешикташем" дозволила "Кайсеріспору" залишити зону вильоту з турецької Суперліги та відірватися від неї на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній партнер Кравця за київським "Динамо", а нині гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко забив переможний гол у ворота "Челсі" на останніх хвилинах лондонського дербі.