Гравець збірної України забив "Барселоні" в Лізі чемпіонів. Відео

Михайло Морозов Футбол 09:33, 21.10.2020 Оновлено: 10:04, 21.10.2020

Гравець збірної України і "Ференцвароша" Ігор Харатін відзначився голом у ворота "Барселони" у виїзному матчі першого туру Ліги чемпіонів.

На 68-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь іспанської команди її захисник Жерар Піке схопив за футболку нападника "Ференцвароша" у своєму штрафному майданчику, за що удостоївся червоної картки за фол останньої надії, а угорці отримали право на пенальті. Харатін підійшов до м'яча і впевнено реалізував одинадцятиметровий – 3:1. На відео цей момент можна подивитися, починаючи з 3:40.

Незважаючи на гру в більшості, команді, яку очолює українець Сергій Ребров, не вдалося відігратися. "Барселона" забила ще два голи й розгромила "Ференцварош" із рахунком 5:1.

У наступному турі угорці приймуть на своєму полі "Динамо", а "Ювентус" – "Барселону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни вдома програли чемпіону Італії на старті Ліги чемпіонів.

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