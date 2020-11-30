Гравець збірної України: Швейцарія не виграла жодної гри, це смішно
Лідер київського "Динамо" та один з капітанів команди Микола Шапаренко висміяв рішення УЄФА присудити збірній України поразку у матчі зі Швейцарією в Лізі націй.
Про це він заявив в коментарі "Профутбол Digital". На думку півзахисника, такий вердикт футбольної влади просто нелогічний, так як команда Швейцарії тепер продовжить виступи в дивізіоні А турніру, хоча не виграла жодного матчу в нинішньому розіграші.
"Звичайно, несправедливе рішення. Мені здається, особливо такі ігри, як за право залишитися в дивізіоні А , повинні проводиться на полі за спортивним принципом. Вважаю, що це неповага до України. Швейцарія жодної з п'яти ігор групи не виграла і залишається в дивізіоні. Це просто смішно", – підкреслив Шапаренко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
збірну України не допустили до матчу зі Швейцарією через нові випадки коронавірусу в команді, посадивши на карантин весь склад.
При цьому тренерський штаб міг розраховувати на мінімально необхідних одного воротаря та 12 польових гравців.
Україна через рішення УЄФА вилетіла в дивізіон В.