Гравець збірної України: Швейцарія не виграла жодної гри, це смішно

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Микола Шапаренко

Лідер київського "Динамо" та один з капітанів команди Микола Шапаренко висміяв рішення УЄФА присудити збірній України поразку у матчі зі Швейцарією в Лізі націй.

Про це він заявив в коментарі "Профутбол Digital". На думку півзахисника, такий вердикт футбольної влади просто нелогічний, так як команда Швейцарії тепер продовжить виступи в дивізіоні А турніру, хоча не виграла жодного матчу в нинішньому розіграші.

"Звичайно, несправедливе рішення. Мені здається, особливо такі ігри, як за право залишитися в дивізіоні А , повинні проводиться на полі за спортивним принципом. Вважаю, що це неповага до України. Швейцарія жодної з п'яти ігор групи не виграла і залишається в дивізіоні. Це просто смішно", – підкреслив Шапаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • збірну України не допустили до матчу зі Швейцарією через нові випадки коронавірусу в команді, посадивши на карантин весь склад.

  • При цьому тренерський штаб міг розраховувати на мінімально необхідних одного воротаря та 12 польових гравців.

  • Україна через рішення УЄФА вилетіла в дивізіон В.

Джерело:"Динамо" Київ від Шурика
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