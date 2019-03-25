Гравець збірної України розповіла про лесбіянок в командах

Форвард збірної України з футзалу Юлія Форсюк зізналася, що в Європейських командах є дуже багато дівчат-гравців нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Юлія Форсюк соц мережі

"Раніше грала в одній команді з лесбіянками і зараз граю. Не знаю, чому, але в жіночому футзалі, особливо в Європі, це норма, все відкрито. Це навіть мене ставить перед фактом, я повинна поважати ці відносини своєю думкою, позицією по життю більше не показувати негативне ставлення. Тренери і керівники за це. В командах в Європі одна-двi людини, які не лесбіянки. Це в дуже відкритій формі все. Я вже мовчу про футбол, там, мені здається ще більше, ніж у футзалі", - цитує Форсюк Tribuna.com.

Юлія Форсюк соц мережі

Юлія Форсюк соц мережі

Юлія Форсюк (в центрі) соц мережі

На думку спортсменки у нас в країні це теж присутне.

"В Україні це теж є, але мені здається, тут у більш закритiй формі. В Європі це все в відкриту. Більше 90 відсотків. Воно глобально не відрізняється від того, коли до тебе підкочує хлопець, просто це дівчина і все. Чоловіки є чоловіки, дівчата більш ніжні, сором'язливі", – сказала Форсюк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла про лесбіянок в цьому виді спорту.

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