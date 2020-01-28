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28 січня • оновлено в 12:35
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Гравець збірної України прошив воротаря, забивши перший гол у Туреччині

1.8т
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Денис Гармаш, який виступає за турецький "Різеспор" на правах оренди, відзначився першим голом за новий клуб, відкривши рахунок у виїзному матчі проти "Сівасспора" – 1:1.

Півзахиснику знадобилося всього 15 хвилин, щоб забити після виходу на поле в перерві поєдинку. Він отримав розрізну передачу від партнера по команді і, обігравши захисника суперників, прошив голкіпера ударом у ближній кут.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

The Times Hub

На жаль, його гол не став переможним, оскільки господарям вдалося зрівняти рахунок вже у компенсований час. Варто зазначити, що "Сівасспор" є лідером турецької Суперліги з відривом у 4 очки від другого місця, а гості посідають місце в середині таблиці.

Нагадаємо, що за "Різеспор" також виступають Микола Морозюк і Андрій Борячук. Колишній партнер Гармаша по "Динамо" провів на полі всі 90 хвилин, а Борячук в заявку на матч не потрапив.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Денис Гармаш
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