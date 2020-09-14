Гравець збірної України про поразку від Іспанії: різниця в менталітеті, в голові

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував поразку в матчі другого туру Ліги націй проти Іспанії (0:4), заявивши, що основна проблема полягає в менталітеті футболістів.

"Я не можу сказати, що є якась прірва між нами. Різниця в менталітеті, в голові. Нам потрібно підтягнути саме цю частину. Це дуже складно, тому що це формується з дитинства. Той же Фаті (Ансу Фаті, який грає за "Барселону", забив один з голів іспанської збірної – Ред.)... Якщо ви запитаєте, що я робив у 17 років, то я лежав на дивані та сухарики якісь їв. А він вже робить результат", – цитує слова Матвієнка видання Sport.ua.

Він висловив впевненість у тому, що тренерський штаб національної команди зможе зробити висновки з помилок, допущених українською збірною.

"Думаю, у наших тренерів є багато тактик, варіацій і можливих розвитків подій. Тому що люди змінюються. То одні, то інші приїжджають до збірної. Думаю, вони це вивчать. Вони дуже добре це роблять. Багато теорії, ми багато дивимося відео, нам розповідають, що і як потрібно робити", – підсумував Матвієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо", а нині телеексперт Віктор Леоненко назвав причини поразки України від Іспанії в Лізі націй.