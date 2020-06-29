Гравець збірної України може перейти в італійський гранд

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко може перейти в "Рому" до свого колишнього наставника Паулу Фонсеки, який проявляє інтерес до нашого співвітчизника.

Як повідомляє видання Metropolitan Magazine, аргентинський плеймейкер італійського клубу Хав'єр Пасторе може відправитися у Вищу лігу футболу (МЛС), що звільнить місце для українського футболіста.

Контракт 24-річного півзахисника з "Шахтарем" діє до літа 2021 року, а сам гравець хоче перейти в один із провідних чемпіонатів Європи, щоб змагатися з найсильнішими. "Гірники" оцінюють Коваленка в 15 мільйонів євро, але ціна на нього може впасти з наближенням закриття трансферного вікна. Його вартість за версією Transfermarkt становить 4,8 мільйона євро.

У нинішньому сезоні на рахунку футболіста 25 матчів за "Шахтар" у всіх змаганнях. У них він забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Рома" цікавиться не тільки Віктором Коваленком, а й нападником "гірників" Жуніором Мораесом. За інформацією ЗМІ, команди вже почали переговори про трансфер.