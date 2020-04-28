Дівчина гравця збірної Колумбії Себастьяна Вільї, який виступає за аргентинську "Боку Хуніорс", Даніела Кортес звинуватила свого хлопця в насильстві і опублікувала сліди побоїв.

"Мені дуже боляче, оскільки я перебуваю в чужій країні, але не можу нікуди втекти або виїхати. Я боюся за себе і за свою сім'ю. Це справжній Себастьян Вілья, який жорстоко поводиться з жінками, тому що не тільки я постраждала від його грубості. Я більше не можу це терпіти. У мене немає іншого виходу. Я повинна оберігати свою сім'ю, адже він здатний на все, що завгодно", – написала Кортес у себе в Instagram, прикріпивши до посту відео і фото слідів насильства.

Себастьян Вілья Marca

Через кілька хвилин Вілья відповів на звинувачення. Він заявив, що поважає жінок і негайно спробує розібратися в цій ситуації, поговоривши з "правильною людиною".

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