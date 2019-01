Гравець збірної Іспанії влаштував жорстокий новорічний розіграш брату

Форвард збірної Іспанії і мадридського "Атлетіко" Дієго Коста у перший день Нового року влаштував страшний розіграш своєму братові, розбудивши його вибухами феєрверку.

Знаменитий футболіст встановив каструлю із феєрверком на ліжку, на якому спав його брат. Той прокинувся, злякавшись вибухів. Дієго зняв те, що трапилося на відео і виклав в Instagram.

I'm not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this ... pic.twitter.com/6cXM3B2mzy