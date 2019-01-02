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Гравець збірної Іспанії влаштував жорстокий новорічний розіграш брату

2.6тЧитати матеріал російською

Форвард збірної Іспанії і мадридського "Атлетіко" Дієго Коста у перший день Нового року влаштував страшний розіграш своєму братові, розбудивши його вибухами феєрверку.

Жартівник Коста

Жартівник Коста

Знаменитий футболіст встановив каструлю із феєрверком на ліжку, на якому спав його брат. Той прокинувся, злякавшись вибухів. Дієго зняв те, що трапилося на відео і виклав в Instagram.

У твіттері AtléticoFans, в якому також було викладене відео, запис зібрав понад 7 тисяч відміток "подобається", понад 3 тисяч ретвітів і більше мільйона переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий американський майстер змішаних бойових мистецтв Денніс Бермудес на своєму прикладі продемонстрував, що життя професійного бійця UFC — це не завжди блиск і гламур.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Диего Коста
Тег
Атлетіко Мадрид
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