Гравець збірної Іспанії влаштував жорстокий новорічний розіграш брату

Форвард збірної Іспанії і мадридського "Атлетіко" Дієго Коста у перший день Нового року влаштував страшний розіграш своєму братові, розбудивши його вибухами феєрверку.

Жартівник Коста

Знаменитий футболіст встановив каструлю із феєрверком на ліжку, на якому спав його брат. Той прокинувся, злякавшись вибухів. Дієго зняв те, що трапилося на відео і виклав в Instagram.

I'm not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this ... pic.twitter.com/6cXM3B2mzy - AtléticoFans (@AtleticoFans) 1 січня 2019 р.

У твіттері AtléticoFans, в якому також було викладене відео, запис зібрав понад 7 тисяч відміток "подобається", понад 3 тисяч ретвітів і більше мільйона переглядів.

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