Гравець збірної Іспанії вказав на проблему після поразки від України в Лізі націй

Півзахисник збірної Іспанії Родрі заявив, що його команда грала повільно в програному матчі четвертого туру Ліги націй проти України (0:1).

На його думку, незважаючи на постійне володіння м'ячем, йому та партнерам не вистачало спритності та гостроти перед воротами суперників. Родрі додав, що однією з проблем іспанської збірної є відсутність у складі природженого бомбардира.

"Ми грали трохи повільно – володіли м'ячем протягом усього матчу, але нам не вистачало тієї спритності і гостроти перед воротами, яку ми зазвичай демонструємо. За великим рахунком, Україна мала всього один хороший момент, і вони ним скористалися. Ми повинні винести урок з наших помилок. Зараз у нас немає в збірній природженого бомбардира, так що ми всі повинні працювати в атаці заради загального блага", – цитує слова футболіста офіційний сайт УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенсаційну поразку в матчі з Україною прокоментував головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке.