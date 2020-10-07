Гравець збірної Франції заразився коронавірусом і прийшов на тренування команди перед матчем з Україною

Захисник "Ліона" та збірної Франції Лео Дюбуа заразився коронавірусом перед товариським матчем з Україною, який запланований на середу, 7 жовтня.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Франції (ФФФ), він здав тест на COVID-19 вранці у вівторок, 6 жовтня, а після вечірнього тренування з командою отримав позитивний результат. Після цього Дюбуа відправився на самоізоляцію.

Відзначається, що захисник проходив тестування разом з іншими футболістами одразу після прибуття в розташування збірної. Тоді результат був негативний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна втратила 12 футболістів перед товариським матчем з Францією. Після прибуття нашої команди в Париж у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа був виявлений коронавірус, в результаті чого поєдинок опинився під загрозою зриву.