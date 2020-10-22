Гравець збірної Боснії: я мав переходити в "Динамо", але отримав травму

Нападник збірної Боснії та Герцеговини й "Університаті" Елвір Кольїч заявив, що був близьким до переходу в київське "Динамо" в літнє міжсезоння.

В інтерв'ю виданню reprezentacija.ba футболіст розповів про те, що його трансфер в український клуб мав завершитися протягом декількох днів. За його словами, переговори були перервані після того, як він отримав серйозну травму.

"Мій трансфер в "Динамо" мав завершитися протягом декількох днів, ми вели переговори. На жаль, я отримав травму, і все скасувалося. Значить, так судилося. Подивимося, як буде розвиватися ситуація в майбутньому", – сказав Кольїч.

Нападник зазнав перелому малогомілкової кістки, через який він не зможе грати як мінімум до січня.

Кольїч починав кар'єру в рідному чемпіонаті, після чого влітку 2018 року перейшов у румунську "Університатю". За неї форвард провів 46 матчів, забив 26 голів і віддав 7 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зацікавилося австралійським футболістом, якого команді порадив ексгравець киян Мілош Нінковіч.