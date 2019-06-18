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Гравець збірної Австрії отримав шокуючу травму: відео

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Жахливий перелом ноги отримав у першому матчі групового етапу Євро-2019 U-21 проти сербської команди півзахисник збірної Австрії Ханнес Вольф.

У другому таймі захисник суперника Вукашин Йованович грубо зіграв у підкаті й завдав 20-річному австрійцю моторошну травму. Тепер молодого футболіста чекає операція і тривале відновлення.

Матч завершився перемогою збірної Австрії 2:0, один із голів встиг забити Ханнес Вольф.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між командами "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною" нападник іспанців Ліонель Мессі після зіткнення з Крісом Смоллінгом отримав травму обличчя, в результаті якої розбив ніс і травмував повіку.

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Особа
Ліонель Мессі
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК Барселона
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