Гравець збірної Австрії отримав шокуючу травму: відео

Жахливий перелом ноги отримав у першому матчі групового етапу Євро-2019 U-21 проти сербської команди півзахисник збірної Австрії Ханнес Вольф.

У другому таймі захисник суперника Вукашин Йованович грубо зіграв у підкаті й завдав 20-річному австрійцю моторошну травму. Тепер молодого футболіста чекає операція і тривале відновлення.

Матч завершився перемогою збірної Австрії 2:0, один із голів встиг забити Ханнес Вольф.

That is a horrific leg break. Reminds me of when Henrik Larsson broke his when playing for Celtic.



Hopefully that young lad will also come back stronger, looked a great player too. #SRBAUT pic.twitter.com/BfO1sU28SD