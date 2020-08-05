Гравець 'Вольфсбурга' назвав дивним матч з 'Шахтарем' в Україні: підсумки спорту 4 серпня

Київське "Динамо" провело перший двосторонній матч під керівництвом Мірчі Луческу, а футболіст "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд висловив здивування через матч з "Шахтарем" в Україні.

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