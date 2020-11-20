Гравець "Шахтаря" забив ганебний гол в ЛЧ, порушивши правила Fair Play: як це було. Відео

20 листопада 2012 року бразильський нападник "Шахтаря" Луїс Адріано забив ганебний гол у ворота "Норшелланна" в Лізі чемпіонів, порушивши правила Fair Play (Чесної гри).

Під кінець 25-ї хвилини поєдинку, програючи 0:1, "гірники" повинні були віддати м'яч супернику після паузи в матчі. Півзахисник Вілліан отримав ігровий снаряд від судді та вибив його на половину поля данців, але Адріано не дочекався, поки голкіпер забере його в руки, і впевнено реалізував вихід віч-на-віч, обігравши воротаря.

Футболісти "Норшелланна" не приховували свого невдоволення і вимагали від "Шахтаря" спеціально пропустити гол у відповідь. Команди начебто зуміли домовитися, але півзахисник "гірників" Тарас Степаненко відібрав м'яч у нападника суперників в центрі поля. Через кілька хвилин данці все ж змогли відзначитися після флангової атаки.

"Шахтарю" вдалося перевернути гру та досягти розгромної перемоги з рахунком 5:2. У тому розіграші Ліги чемпіонів "гірники" посіли друге місце в групі, випередивши лондонський "Челсі". Підопічні тоді ще Мірчі Луческу вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись дортмундській "Боруссії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА згадав космічний гол лідера "Шахтаря" Тайсона за "Металіст" у Лізі Європи.