Гравець "Шахтаря", який дебютував у ЛЧ, розповів про "мандражик" у матчі з "Реалом"

Максим Іншаков Футбол 22:21, 21.10.2020 Оновлено: 22:59, 21.10.2020

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, який уперше брав участь у матчі Ліги чемпіонів, зізнався, що відчував хвилювання перед зустріччю.

Корнієнко вважає, що "вершкові" вийшли на поле стадіону в Мадриді з недооцінкою.

"Це початок ЛЧ. Було хвилювання. У першому таймі показали свою гру, забили три прекрасних голи. У першому таймі зробили гру. Я дуже сильно налаштовувався. Дебют – переживав. Хотів добре зіграти. Перенервував. Тієї миті, коли швидко пропустили два голи, потрібно було сконцентруватися, мандражик з'явився. Але ми витримали", – цитує Корнієнка tribuna.com з посиланням на телеканал" Футбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ "Реал" – "Шахтар" сенсаційно завершився з рахунком 2:3. Водночас до перерви "гірники" забили три м'ячі.

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