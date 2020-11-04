Гравець "Шахтаря" розповів про слова Каштру в перерві матчу з "Боруссією" М

Бразильський легіонер "Шахтаря" Додо розповів, що в перерві за рахунку 0:4 головний тренер команди Луїш Каштру попросив у своїх підопічних не програти другий тайм поєдинку проти "Боруссії" М.

В ефірі програми "Ніч Ліги чемпіонів" правий захисник "гірників" заявив, що він та його одноклубники прекрасно знали сильні сторони німецького клубу, але швидкий гол сильно вплинув на їхню гру. Бразилець відзначив, що суперники здобули заслужену перемогу.

"Ми прекрасно знали про їхні сильні сторони. Той факт, що ми пропустили ранній гол, можливо, вплинув на те, що ми намагалися зрівняти рахунок або вийти вперед. Так уже сталося. Зараз нам потрібно сконцентруватися на матчі в Німеччині. Тренер хотів, щоб ми не програли у другому таймі. Перша половина була дуже складною, і після неї вже не можна було нічого повернути. Вони заслужено перемогли", – заявив Додо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сам Каштру прокоментував розгромну поразку в матчі з "Боруссією" (0:6) в Лізі чемпіонів.