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10 грудня • оновлено в 18:12
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Гравець "Шахтаря" переходить у "Баварію": ЗМІ назвали приголомшливу суму трансферу

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Німецька "Баварія" готова заплатити 50 мільйонів євро за атакувального півзахисника донецького "Шахтаря" Тете.

Як повідомляє Sport.ua, агент бразильського футболіста Пабло Буено розповів, що мюнхенці близькі до придбання його підопічного. Клуби вже домовилися про суму трансферу 19-річного гравця, а для завершення угоди їм залишилося узгодити лише деякі деталі. Крім того, "Баварії" необхідно провести переговори про контракт із самим Тете.

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар"

Football.ua

Нагадаємо, що іншим претендентом на бразильця з "Шахтаря" був "Мілан", але гравець заявив, що поки не поспішає покидати українську команду.

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У нинішньому сезоні Тете провів 13 матчів в УПЛ, у яких забив три голи і відзначився трьома гольовими передачами. У Лізі чемпіонів у його активі два матчі й один гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 11 грудня, відбудеться вирішальний матч "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, в якому "гірники" приймуть "Аталанту".

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Тема
Трансфери
Особа
Тете
Місце
Україна
Теги
ФК Шахтар ФК Баварія
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