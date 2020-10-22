Гравець "Реала" встановив рекорд Ліги чемпіонів у матчі з "Шахтарем". Відео

Нападник "Реала" Вінісіус Жуніор забив другий гол мадридців у ворота "Шахтаря" в матчі першого туру Ліги чемпіонів і встановив рекорд турніру.

Як повідомляється на Twitter-каналі OptaJoe, бразилець став автором найшвидшого гола після виходу на заміну з моменту появи офіційної статистики від Opta в сезоні 2006/07. Вінісіусу знадобилося всього 15 секунд для того, щоб запалити своє ім'я на табло. Він відібрав м'яч у півзахисника "Шахтаря" Марлоса і спокійно переграв голкіпера Анатолія Трубіна, вийшовши з ним віч-на-віч.

Це не допомогло "Реалу" уникнути поразки в поєдинку, який закінчився сенсаційною перемогою "гірників" з рахунком 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів, відзначившись голом у ворота "Ференцвароша".