Голкіпер ПСЖ Марчін Булка вщент розбив орендований суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder, вартість якого становить близько 220 тисяч євро.

Як повідомляє видання Daily Mail, аварія трапилася в рідній для 20-річного воротаря Польщі, куди він повернувся через пандемію коронавірусу. Він хотів обігнати машину попереду, але не впорався з керуванням і врізався в зустрічний автомобіль Hyundai. Булка, водій іншої машини та його пасажир були доставлені в лікарню. Всім учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних травм.

Марчін Булка

Поляк перейшов у ПСЖ влітку 2019 роки після трьох сезонів у "Челсі". В нинішньому сезоні він вийшов на поле в одному матчі французької Ліги 1, а його контракт зі столичним клубом діє до червня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одноклубник українця Андрія Ярмоленка з "Вест Хему" розбив суперкар при незвичайних обставинах.