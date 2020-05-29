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29 травня • оновлено в 14:04
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Гравець ПСЖ Марчін Булка вщент розбив автомобіль за 220 тисяч євро

1.6т
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Голкіпер ПСЖ Марчін Булка вщент розбив орендований суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder, вартість якого становить близько 220 тисяч євро.

Як повідомляє видання Daily Mail, аварія трапилася в рідній для 20-річного воротаря Польщі, куди він повернувся через пандемію коронавірусу. Він хотів обігнати машину попереду, але не впорався з керуванням і врізався в зустрічний автомобіль Hyundai. Булка, водій іншої машини та його пасажир були доставлені в лікарню. Всім учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних травм.

Марчін Булка

Марчін Булка

Поляк перейшов у ПСЖ влітку 2019 роки після трьох сезонів у "Челсі". В нинішньому сезоні він вийшов на поле в одному матчі французької Ліги 1, а його контракт зі столичним клубом діє до червня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одноклубник українця Андрія Ярмоленка з "Вест Хему" розбив суперкар при незвичайних обставинах.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Польща
Теги
ДТП Lamborghini ПСЖ
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