Голкіпер ПСЖ Марчін Булка вщент розбив орендований суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder, вартість якого становить близько 220 тисяч євро.

Як повідомляє видання Daily Mail, аварія трапилася в рідній для 20-річного воротаря Польщі, куди він повернувся через пандемію коронавірусу. Він хотів обігнати машину попереду, але не впорався з керуванням і врізався в зустрічний автомобіль Hyundai. Булка, водій іншої машини та його пасажир були доставлені в лікарню. Всім учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних травм.

Марчін Булка

Polski piłkarz grający dla Paris Saint Germain Marcin Bułka w nocy ze środy na czwartek w mazowieckim Wyszogrodzie rozbił 🇮🇹 Lamborghini Huracan Evo Spyder

Auto było z wypożyczalni. pic.twitter.com/K34uuzp0lU - Moto Szczecin (@SzczecinMoto) May 28, 2020

Поляк перейшов у ПСЖ влітку 2019 роки після трьох сезонів у "Челсі". В нинішньому сезоні він вийшов на поле в одному матчі французької Ліги 1, а його контракт зі столичним клубом діє до червня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одноклубник українця Андрія Ярмоленка з "Вест Хему" розбив суперкар при незвичайних обставинах.

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