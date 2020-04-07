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7 квітня • оновлено в 14:57
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Гравець "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, який влаштував вечірку з повіями, знову порушив карантин

1.2т
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Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, який потрапив у скандал, влаштувавши вечірку з повіями, знову порушив карантин.

Як повідомляє інформагентство The Sun, одноклубник Зінченка вийшов на прогулянку з дітьми та колишньою дівчиною Енні Кілнер і випадково зустрів ексфутболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Вейна Руні, який також проводив час із сім'єю.

Кайл Уокер

Кайл Уокер

Вони зупинилися і почали розмовляти, за що отримали догану від офіцера поліції, яка знаходилася неподалік.

Нагадаємо, що кілька днів тому Кайл Уокер спочатку звернувся до людей, закликавши їх сидіти вдома і нікуди не виходити, а пізніше був викритий у запрошенні двох повій в орендований будинок у Манчестері.

Це викликало великий скандал в Англії, а тренер національної збірної Гарет Саутгейт заявив, що цей вчинок може вплинути на кар'єру захисника в команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар "бронзи" на Олімпійських іграх 2012 року в марафоні Вілсон Кіпсанг був заарештований в кенійському місті Ітен за порушення комендантської години.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Уейн Руні
Теги
ФК Манчестер Сіті карантин
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