Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, який потрапив у скандал, влаштувавши вечірку з повіями, знову порушив карантин.
Як повідомляє інформагентство The Sun, одноклубник Зінченка вийшов на прогулянку з дітьми та колишньою дівчиною Енні Кілнер і випадково зустрів ексфутболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Вейна Руні, який також проводив час із сім'єю.
Кайл Уокер
Вони зупинилися і почали розмовляти, за що отримали догану від офіцера поліції, яка знаходилася неподалік.
Нагадаємо, що кілька днів тому Кайл Уокер спочатку звернувся до людей, закликавши їх сидіти вдома і нікуди не виходити, а пізніше був викритий у запрошенні двох повій в орендований будинок у Манчестері.
Це викликало великий скандал в Англії, а тренер національної збірної Гарет Саутгейт заявив, що цей вчинок може вплинути на кар'єру захисника в команді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, володар "бронзи" на Олімпійських іграх 2012 року в марафоні Вілсон Кіпсанг був заарештований в кенійському місті Ітен за порушення комендантської години.
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